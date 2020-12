Un ottimo modo per festeggiare un Natale purtroppo diverso da quello degli ultimi anni. CoopVoce ha deciso di proporre una grande offerta ai suoi clienti, ovviamente il tutto in forma gratuita.

In risposta all’appello lanciato dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, l’operatore virtuale ha voluto regalare 25 Giga da utilizzare durante le festività.

In questa maniera tutti avranno la possibilità di sentire i propri familiari, restando connessi in un momento storico alquanto particolare e rispettando le limitazioni imposte per combattere l’emergenza Covid.

Non è la prima volta che CoopVoce si impone sul mercato con nuove offerte personalizzabili, sfidando quelle della concorrenza.

CoopVoce e la grande promo natalizia: 25 Giga in regalo per tutti

La promo regalata da CoopVoce prende il nome di GigAuguri e consente di ottenere 25 Giga di traffico dati in regalo. L’offerta è valida dal 24 dicembre al 6 gennaio, per poi disattivarsi in automatico.

Questa promozione sarà attivata su tutte le linee telefoniche dell’operatore già in funzione fino al 23 dicembre, ovvero in data odierna.

Per motivi tecnici la promo GigAuguri non sarà compatibile con GigaScuola e con tutte le promozioni che prevedono la tariffazione delle connessioni internet a tempo, per cui su queste linee non potranno essere attivati i 25 Giga omaggio.

Ma cosa succede al raggiungimento della soglia limite del traffico dati? CoopVoce ci tiene a precisare che alla scadenza della promo il traffico verrà scalato dalle offerte già attive o a seconda di quella standard.

Sempre per questioni di trasparenza, l’operatore virtuale ha più volte confermato che la velocità massima in 4g su rete Tim è di 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.