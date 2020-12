La ministra Paola Pisano ha lanciato un appello alle compagnie telefoniche, chiedendo loro di agevolare l'uso dei canali digitali e di renderli gratuiti affinché possa essere più semplice per gli utenti mettersi in contatto con i propri affetti

Questo sarà un Natale diverso. Un Natale che trascorreremo lontano dai nostri cari, senza tombolate e cenoni infiniti. La pandemia ci costringe a mantenere le distanze, ma ad accorciarle ci pensa ancora una volta lei, la tecnologia, la nostra più fedele alleata in tempi di lockdown.

Grazie alle videochiamate siamo riusciti a restare in contatto con le persone lontane e per qualche istante a sentirci più vicini. Siamo certi che questa tecnologia verrà ampiamente utilizzata anche in occasione del Natale (anzi, forse più del solito), per augurare ai nostri care delle buone feste e cercare di fare un po’ quel che si farebbe insieme, in tempi di no-COVID. E con qualche probabilità, per questo Natale potremmo effettuare videochiamate gratuitamente, senza consumare i dati inclusi nella nostra tariffa.

Videochiamate gratuite per Natale? L’appello della ministra Pisano

“Potersi trovare fisicamente distanti dalle persone a noi più care – familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi – non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini” ha commentato la ministra.

Per questo motivo, “nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese” la ministra all’innovazione spera in “risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese“.