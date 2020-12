Una delle lamentele più popolari sulla gamma iPhone è la tacca sullo schermo. Un nuovo rapporto suggerisce che, mentre la tacca sarà probabilmente ancora presente nella gamma iPhone 13, potrebbe diventare più piccola.

DigiTimes spiega che Apple semplificherà il chip utilizzato nella fotocamera frontale, consentendo all’azienda di ridurre la tacca. Il sito afferma inoltre che tutti e quattro i modelli di iPhone 13 avranno uno scanner LiDAR, piuttosto che solo i modelli Pro come abbiamo visto sulla gamma iPhone 12.

iPhone 13: tutte le varianti potrebbero avere lo scanner LiDAR

Tieni in mente che DigiTimes non ha un ottimo track record ed è giusto prendere queste informazioni con le pinze. Per quello che vale, anche Jon Prosser ha valutato questa affermazione in un recente video. Il leaker – che a sua volta aveva un curriculum incerto in gran parte del 2020 – ha sottolineato che Apple ha apparentemente cercato di ridurre le dimensioni della tacca da anni ormai.

Secondo Prosser ci sono molti prototipi di iPhone 13, incluso uno con una tacca più piccola, ma ritiene che sia troppo presto per dire se questo entrerà in produzione. Per quanto riguarda lo scanner LiDAR, che funge da sensore di profondità per le fotocamere posteriori di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, è del tutto possibile che lo vedremo esteso al resto della gamma.

Allo stesso modo Apple vorrà mantenere alcune funzionalità per i modelli Pro, quindi non ci contare molto. Ci aspettiamo che molte più voci su iPhone 13 arriveranno mentre ci immergiamo nel 2021, quindi se uno di questi prototipi è in lavorazione, probabilmente ne sentiremo molto di più presto.