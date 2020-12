Con una nota diffusa questa mattina direttamente da 1Mobile, l’operatore mobile virtuale di C.I.M. ha annunciato che fino al 24 dicembre 2020 sconterà l’attivazione di alcune sue offerte.

Nel dettaglio si parla di uno sconto di 5 euro sul costo di attivazione, che riguarderà tutti i nuovi clienti che effettuano una portabilità del numero da altro gestore e attivano l’offerta 75XPLUS Reward o LargeXPLUS Reward. Ecco tutti i dettagli.

1Mobile sconta il prezzo di attivazione fino al 24 dicembre 2020

Vi ricordo che il costo di attivazione in MNP per la 75XPLUS Reward diventa pertanto gratuito, passa da 10 a 5 euro per chi richiede una nuova numerazione 1Mobile, mentre il costo di attivazione in MNP per la LargeXPLUS Reward passa da 8 a 3 euro. In quest’ultimo caso rimane invariato per chi richiede una nuova numerazione.

1Mobile 75XPlus Reward mette a disposizione 75 GB in 4G e minuti illimitati e 50 SMS, con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese. Il costo mensile è di 9.99 euro che scende a 7.99 euro a partire dal terzo mese in poi. In pratica dal terzo mese si usufruirà di un bundle che prevede ben 100 GB di internet, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

1Mobile Large Plus Reward permette di avere 40 GB di internet su rete 4G (più 20 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6.99 euro al mese che diventeranno 5.99 euro al mese dal terzo mese in poi. Sempre da oggi e fino al 24 dicembre verrà applicato uno sconto di 5 euro sul costo di attivazione dell’offerta GIGA 200, che passa quindi da 10 a 5 euro. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.