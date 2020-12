L’operatore virtuale 1Mobile ha lanciato una nuova offerta natalizia chiamata Special Flash Xmas Edition, con minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 110 Giga di traffico dati e con 20 Giga aggiuntivi dal terzo mese tramite la fidelizzazione dell’operatore virtuale.

1Mobile Special Flash XMas Edition sarà attivabile fino al 10 Gennaio 2021, salvo proroghe, per tutti i nuovi clienti in portabilità provenienti da tutti gli operatori e operatori virtuali, ad eccezione di Vodafone. Scopriamo insieme cosa propone.

1Mobile lancia la Special Flash Xmas Edition a meno di 10 euro

Con la 1Mobile Special Flash XMas Edition sono offerti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 110 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese invece di 10.99 euro al mese. Dal terzo rinnovo, l’offerta prevede 20 Giga aggiuntivi di traffico dati ogni mese, che portano il totale a 130 Giga al mese. Inoltre, sono incluse tariffe speciali per l’estero.

Secondo quanto indicato nel sito dell’operatore virtuale, i 20 Giga aggiuntivi sono disponibili solo per il traffico effettuato in Italia. Il costo di attivazione dell’offerta è di 5 euro invece di 10 euro, in promozione fino al 24 Dicembre 2020. Il costo del rinnovo al prezzo scontato di 9.99 euro è valido solamente se si completa con successo la portabilità entro il primo rinnovo, altrimenti l’offerta si rinnoverà al costo di 12.99 euro al mese.

L’offerta non è invece disponibile per il passaggio dei già clienti, da nessuna offerta precedente dell’operatore virtuale su rete Vodafone. Il cliente interessato a disattivare la nuova Special Flash Xmas Edition dovrà digitare la stringa *11*505*0# e in caso di disattivazione, il cliente può utilizzare il traffico rimanente nel bundle mensile fino alla scadenza della promozione. Per scoprire altre offerte o maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.