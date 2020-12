Ormai, da diversi anni, possiamo dire che gli smartphone di nuova generazione sono decisamente diventati parte integrante delle nostre vite, essendo che possiamo svolgere con essi davvero numerose attività che non stiamo qui ad elencare. Molti, forse, sanno che tempo addietro non era per niente possibile fare tutto ciò, anche perché i cellulari di una volta non erano così efficienti.

Ciononostante, c’è davvero un mondo che si aperto da qualche anno a questa parte dietro a questi dispositivi “antichi”. Infatti, numerose persone fanno davvero di tutto per accaparrarseli, essendo che sono diventati dei veri e propri oggetti di collezionismo molto costosi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i cellulari di un tempo che oggi valgono oro.

Cellulari fortunati: ecco i modelli “antichi” maggiormente ricercati che valgono una fortuna

Avrai avuto sicuramente modo di rapportarti a questi dispositivi se hai vissuto nei primi anni novanta e poco dopo. Non facevano molto, ma erano molto efficienti nel ricevere e fare chiamate o nell’inviare SMS. Nessun sistema operativo oppure applicazioni. Come detto prima, il mondo delle aste è molto interessato a questi modelli, ma ci sono due cose da tenere in considerazione:

Non tutti i modelli di cellulare risultano interessanti agli occhi dei collezionisti; Il loro stato di usura potrebbe compromettere notevolmente la cifra di vendita dell’oggetto.

Attualmente, quindi, ci sono dei modelli che valgono di più e altri che valgono nettamente meno, scopriamo di quali modelli stiamo parlando: