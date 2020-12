Proprio recentemente, abbiamo visto come in determinate situazioni alcuni telefonini “vintage“, riuscivano ad essere venduti online a cifre davvero pazzesche. Ma oltre a questo tipo di mercato, c’è anche quello che riguarda le schede SIM, attivate in via del tutto regolare presso gli operatori TIM, WindTre e Vodafone, le quali hanno un numero telefonico molto particolare.

Le suddette sono anche chiamate SIM Top Number, e, attualmente, le sequenze numeriche più ambite da tutti gli italiani sono davvero tante. Tra queste abbiamo le scale, come ad esempio 3XX-1234567, le coppie XY, fino ad arrivare a tutte le cifre uguali dopo il prefisso. L’ultima soluzione elencata è in assoluto la più ricercata, tanto che, negli ultimi mesi, alcuni numeri sono stati venduti a cifre che oscillano tra i 3.000 e i 50.000 euro.

SIM Top Number: queste schede sono vendute a cifre spropositate

Durante un servizio televisivo de Le Iene mostrano un po’ di tempo fa, è stato messo in mostra il mercato delle SIM Top Number, il quale, a dire il vero, è attivo in Italia da diversi anni. Fortunatamente, le aziende di telecomunicazione più importanti in Italia hanno deciso di contribuire ad una giusta causa, vendendo all’asta alcuni di questi numeri più ambiti di sempre. L’intero ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco di seguito le SIM Top Number più vendute:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro ;

; 33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro ;

; 342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 euro ;

; 320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro ;

; 393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che l’intero ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.