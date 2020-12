Qualcomm ha presentato oggi una nuova serie di SoC pensati per portare gli auricolari True-Wireless ad un livello superiore. I SoC QCC305x offrono alcune delle migliori funzionalità audio sui dispositivi di fascia media e sono stati progettati anche per supportare il prossimo standard Bluetooth LE Audio. Si tratta di un nuovo standard che estenderà le capacità del Bluetooth classico e offrirà nuove esperienze d’uso, con funzionalità come trasmissione, multicast e condivisione audio.

Qualcomm presenta QCC305x, il SoC che rivoluzionerà le cuffie bluetooth

Al giorno d’oggi, gli auricolari Bluetooth sono sempre più impiegati per l’ascolto di contenuti multimediali (non solo musica, ma anche l’audio di un gioco o di un video) e per gestire le proprie chiamate telefoniche, grazie anche alla cancellazione del rumore che offre un’esperienza più cristallina.

A tutto ciò, il nuovo SoC QCC305x offre una connettività più solida, un’ottimizzazione a basso consumo e un nuovo pacchetto di funzionalità davvero interessanti, che potranno così raggiungere anche gli auricolari Bluetooth di fascia media e non essere una esclusiva dei dispositivi più costosi. In particolare, la nuova tecnologia di casa Qualcomm aggiunge le seguenti funzionalità:

Condivisione audio : condivisione dell’esperienza di ascolto da uno smartphone a più utenti contemporaneamente.

Assistente vocale può essere attivato pronunciando la parola “sveglia” (come Ok, Google) in qualsiasi momento o mediante la pressione di un pulsante, per un controllo totale degli auricolari hands-free.

Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation , per una qualità del suono superiore attenuando i rumori di sottofondo e adattandosi alle circostanze d’uso.

Qualcomm aptX Adaptive con risoluzione audio fino a 96 Khz, per un ascolto di alta qualità e streaming a bassa latenza durante la visione di video o giochi

Qualcomm aptX Voice e Qualcomm cVc Cancellazione dell’eco e soppressione del rumore per la massima chiarezza vocale durante le chiamate.

Con questa nuova serie di SoC, Qualcomm intende offrire “ai nostri clienti delle tecnologie innovative per ogni fascia di prezzo, così da soddisfare le esigenze dell’utenza audio, molti dei quali ora si affidano ai loro auricolari true wireless per tutti i tipi di attività di intrattenimento e produttività“.