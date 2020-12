Il volantino coop e ipercoop prova a bissare l’ottimo successo riscontrato nel corso delle ultime settimane, proponendo al cliente finale la possibilità di godere di ottimi prezzi applicati su prodotti dalla qualità complessivamente elevata, senza rinunciare ai top di gamma.

Il cliente che vorrà godere degli stessi sconti del volantino Coop e Ipercoop, dovrà ad ogni modo recarsi il prima possibile in negozio, poiché gli acquisti non risultano essere effettuabili online sul sito ufficiale o altrove sul territorio italiano. Ogni singolo prodotto presenta una garanzia di 24 mesi, con annessa versione completamente sbrandizzata.

Volantino Coop e Ipercoop: quanti sconti nella fascia medio-bassa

Il volantino Coop e Ipercoop affonda le proprie radici nello Huawei P40 Lite E, uno smartphone decisamente economico, il cui prezzo non supera i 139 euro, e permette di godere di discrete prestazioni complessive.

Il punto forte è rappresentato dall’ampio display da 6.4 pollici, un IPS LCD di ottima qualità, con risoluzione superiore alla fascia di prezzo di appartenenza. In aggiunta, da segnalare una batteria capiente, nonché 3 sensori nella parte posteriore per scatti di altissima qualità. La mancanza più grande è rappresentata dai servizi Google, non presenti sul suddetto modello, come in tutti gli altri prodotti attualmente distribuiti e commercializzati da Huawei.

Il volantino Coop e Ipercoop non si ferma qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna promozionale, aprite subito le pagine che trovate sul sito ufficiale del rivenditore stesso.