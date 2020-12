Il volantino proposto nel periodo corrente da Esselunga, denominato Speciale Multimediale, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia per il Natale, ma non vogliono spendere troppo per i propri regali.

La campagna promozionale è disponibile su tutto il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di accesso esclusivamente nei punti vendita fisici. Il risparmio è garantito anche dalla presenza della rateizzazione senza interessi, senza comunque dimenticare l’essere completamente sbrandizzato ed accompagnato da una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: le offerte non hanno rivali in Italia

Le offerte di Esselunga appaiono davvero senza rivali, proprio perché in grado di raggiungere alcuni dei migliori prodotti in circolazione, riuscendo a porli a prezzi molto inferiori rispetto al listino originario.

Il terminale con sistema operativo Android da acquistare subito, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, la nuova Fan Edition che l’azienda ha deciso di rendere disponibile in Europa, soddisfacendo le tantissime richieste degli utenti, i quali puntavano a mettere le mani su un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo attuale si aggira attorno ai 549 euro.

In alternativa è disponibile un buonissimo Apple iPhone 11, uno smartphone dalla qualità elevatissima, in vendita a 598 euro, a causa sopratutto della presenza sul mercato della nuova versione, rappresentata appunto dall’Apple iPhone 12.

Il volantino Esselunga lo trovate elencato nel dettaglio qui sotto, tra le pagine incluse come galleria fotografica (apritele per maggiori informazioni).