PayPal introdurrà una nuova tariffa questa settimana rivolta agli utenti che non hanno utilizzato i propri account nell’ultimo anno.

Da domani 16 dicembre, a qualsiasi conto PayPal inattivo da almeno 12 mesi verranno addebitati circa 9 euro ogni anno. La “commissione per inattività” vale per i titolari di conti che non hanno inviato, ricevuto o ritirato denaro nell’ultimo anno o che non sono riusciti ad accedere durante questo periodo.

Per evitare di pagarlo, gli utenti PayPal devono semplicemente accedere al proprio account entro domani. Gli utenti che non utilizzano regolarmente i propri account dovranno continuare ad accedere ai propri account ogni 12 mesi per evitare di dover affrontare queste spese in futuro.

La commissione verrà prelevata solo dal saldo attivo di un account. Non addebiterà le carte di credito o di debito associate se il saldo è pari a zero. “Abbiamo introdotto una commissione aggiuntiva per gli account inattivi”, ha dichiarato PayPal. “L’applicabilità della commissione di servizio è limitata e intesa solo per gli account non attivi negli ultimi 12 mesi”.

“Gli account con saldo pari a zero non saranno interessati. Questo addebito non comporterà alcun saldo negativo.” PayPal avviserà tutti i clienti in anticipo via e-mail se il loro account è interessato dalla nuova tariffa. Previsto anche un periodo di preavviso di 60 giorni, 30 giorni e poi sette giorni. In base ai Termini e condizioni d’uso aggiornati di PayPal, la commissione non si applica agli utenti PayPal in Irlanda o agli account personali registrati in Ungheria.