OPPO X Nendo: brevettato un nuovo pieghevole con tre cerniere e pennino

I brevetti registrati da OPPO mostrano sempre smartphone particolarmente interessanti, soprattutto per il loro design. Negli ultimi tempi i documenti depositati svelano l’attenzione riposta dall’azienda nei confronti dei pieghevoli e la probabile intenzione di dar vita a uno smartphone capace di tener testa ai principali rivali del settore. A tal proposito desta non poca curiosità quanto mostrato da un video reso noto dall’azienda, che svela un dispositivo chiamato OPPO X Nendo: un pieghevole con tre cerniere, e quindi capace di piegarsi più volte, e dotato di pennino.

OPPO X Nendo: ecco un nuovo smartphone pieghevole con tre cerniere e pennino!

Lo smartphone pieghevole OPPO X Nendo, così chiamato per via della collaborazione con lo studio di design giapponese Nendo, è apparso in un video che svela un device che potremmo definire rivoluzionario. Il design dello smartphone si mostra decisamente particolare e innovativo per diversi fattori, tra questi la presenza di almeno tre cerniere che consentono al dispositivo di piegarsi più volte permettendo all’utente di scegliere quale parte del display utilizzare in base alle sue esigenze. Inoltre, non passa inosservata la presenza di un pennino. Sul retro del dispositivo emerge poi un modulo fotografico a tre sensori che, data la capacità del dispositivo di piegarsi, potrebbe fungere anche da fotocamera frontale.

Tenendo conto delle particolarità dello smartphone è impossibile non pensare alle difficoltà che OPPO potrebbe riscontrate durante la sua creazione. E’ probabile, infatti, che il dispositivo mostrato dall’azienda non sia destinato a prender vita. OPPO potrebbe comunque sfruttare alcune delle soluzioni mostrate per la produzione di un pieghevole altrettanto interessante.