Vodafone, nel grandissimo insieme di offerte e di promozioni attualmente a disposizione dei consumatori italiani, integra anche una soluzione molto interessante, con alle spalle ben 100 giga di traffico dati, ed annessi minuti/SMS praticamente illimitati verso tutti.

Il suo nome è Special 100 Digital Edition Web, come potete benissimo immaginare, si tratta di una promozione attivabile solamente online sul sito ufficiale, però in versione operator attack, quindi disponibile in esclusiva per i consumatori che si ritrovano in determinate condizioni d’uscita, nel nostro caso possessori di una SIM di Iliad o di un MVNO.

Il costo iniziale che sarà necessario sostenere non risulta essere particolarmente elevato, poiché corrisponderà a soli 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, su cui sarà obbligatorio portare il numero originario.

Vodafone: la promozione è davvero conveniente

La promozione di Vodafone è assolutamente conveniente, poiché presenta un prezzo fisso di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali o limitazioni particolari. Ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare Vodafone, senza essere costretto a pagare penali di alcun tipo.

All’interno della suddetta, ad ogni modo, sarà possibile trovare 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, che ricordiamo corrisponde a ben 600Mbps in download (raggiungibili solo con smartphone abilitati), affiancata da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono registrato in Italia.

L’attivazione, come specificato in precedenza, è possibile in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, non altrove, ed ovviamente solo in versione operator attack.