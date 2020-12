Iliad: offerta da 50 giga e rete in fibra ottica per la casa in arrivo

Stare qui a ragionare su quanto Iliad sia ad oggi un gestore funzionale risulterebbe superflua. Tutti conoscono infatti le qualità di questo provider, il quale pur arrivando in ritardo rispetto alle altre aziende già operanti sul territorio italiano è riuscito a prendersi una grossa fetta di utenti in poco tempo.

La strategia di questo gestore è stata fin da subito chiara: offrire promozioni telefoniche a basso costo e con un prezzo minimo che durasse per sempre. In questo modo si è arrivati ben oltre i 6 milioni di utenti attivi, con un fatturato mostruoso in meno di tre anni di attività. Attualmente sul mercato la migliore offerta è proprio la Giga 50, la quale permette ancora di avere il massimo per soli 7,99 € al mese. Ci sono infatti al suo interno minuti ed SMS senza limiti oltre a 50 giga in 4G. Nel frattempo però ci sono tante novità che bollono in pentola, come ad esempio la rete domestica in fibra ottica che arriverà nell’estate del 2021 grazie all’accordo di Iliad con Open Fiber.

Iliad: tutti i dettagli per quanto riguarda l’arrivo della fibra ottica del gestore