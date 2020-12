Oggi abbiamo scelto di parlare di una triade britannica di serie TV presenti su Netflix e molto apprezzate dal pubblico maschile e femminile di vario genere ed età. After Life, Sex Education e Peaky Blinders sono disponibili sulla piattaforma californiana e se ne attendono stagioni future.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders, a breve i nuovi episodi

Cominciamo con After Life, un dramedy scritto, diretto e interpretato da Ricky Gervais, uno dei più famosi Stand-up Comedian che esistano in questo momento. La storia parla di un uomo che deve elaborare la perdita prematura della sua consorte, in seguito a un cancro. L’uomo, attraverso un percorso pieno di cinismo e strafottenza, si ritroverà infine, anche grazie a una serie di altri incontri, a guarire progressivamente. La seconda stagione è stata pubblicata sul Netflix proprio ad aprile, durante la quarantena. Per questa ragione non abbiamo ancora notizie sulla terza stagione, che però è stata già confermata. Quasi sicuramente potremmo vederla nel 2021.

Peaky Blinders invece, di produzione a sua volta britannica, è una serie crime ambientata negli anni 30 e che ripercorre le vicende dell’anonima gang criminale, capeggiata da Tommy Shelby (Cillian Murphy). La serie ha avuto un successo immenso ed è attualmente arrivata a 5 stagioni. Tuttavia, la sesta si trova attualmente in produzione ed una settima stagione è già stata confermata. Tra le 3 serie città di oggi, Questa è indubbiamente la più attesa, in questo momento.

Sex Education è una serie comedy. Nella storia, Otis, è un ragazzo con una madre sessuologa. Scoprendo di avere un vero e proprio dono si ritrova a diventare il terapista sessuale esperto di tutti i suoi compagni, al liceo. Il tutto a fianco di Maeve, che entra in affari con lui. La stagione 3 è stata confermata poco prima dell’emergenza Covid-19, pertanto, si attende di sapere quando le riprese potranno iniziare.