I cultori dei comic horror, sono una razza particolare. Non solo per essere fan di questa categoria, bisogna per prima cosa amare il genere horror in toto, ma bisogna anche conoscere bene i vari film comici che esistono e che sono ormai dei cult veri e propri. Chiedere a un fan di questi, quale sia uno dei cult per eccellenza, porta spesso ad un’unica risposta: la Trilogia del Cornetto.

Horror parodistici e Trilogia del Cornetto, cult moderni che hanno elevato un genere

Per chi non lo sapesse, la Trilogia del Cornetto prende il nome dal famoso cono gelato confezionato che compare in ognuno dei tre film. I tre film in questione sono tutti molto famosi, specialmente il primo. Stiamo parlando di L’alba dei morti dementi (Shawn of the dead), Hot Fuzz e La fine del mondo. Questi tre film sono stati scritti da Simon Pegg e Edgar Wright e tutt’oggi continuano ad avere un notevole successo.

Coloro che avevano nostalgia di questi tre horror e che continuano a guardarli a ripetizione, saranno ben lieti di sapere che è recentemente approdata su Amazon Prime video, una serie scritta dallo stesso Simon Pegg. Stiamo parlando di Truth Seekers. Finalmente il comic horror approda anche nell’universo Serie TV!

Tra i protagonisti presenti nella serie, abbiamo proprio Nick Frost e Simon Pegg, presenti in ognuno dei film sopracitati. La storia racconta di un tecnico ingegnere che mette su una compagnia che indaga su fenomeni paranormali. Non siamo in grado di stabilire attualmente se ci sarà una seconda stagione, ma la prima è stata già molto apprezzata ed è composta da otto episodi che potete trovare sulla grande piattaforma streaming di Amazon.