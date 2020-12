WhatsApp: ora disponibili i nuovi sfondi personalizzati, come impostarli

L’ultimo periodo è risultato estremamente ricco di novità per la nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp. Durante le scorse settimane abbiamo avuto modo di vedere come i messaggi effimeri siano stati in grado di comportare grande curiosità negli utenti. Inoltre è arrivato poi l’annuncio del nuovo tasto dedicato allo shopping, con cui l’applicazione più scaricata al mondo permette di acquistare direttamente dalla piattaforma.

Adesso però c’è un nuovo aggiornamento, il quale avrebbe permesso alle persone di avere un livello di personalizzazione ancora più alto. Si tratta infatti di un’opzione molto interessante, soprattutto per coloro che amano smanettare. Sono infatti disponibili tanti nuovi sfondi, i quali possono essere settati singolarmente per ogni chat. Si tratta della nuova versione di WhatsApp numero 2.20.130 per iOS o del 2.20.206 per Android.

WhatsApp: arrivano i nuovi sfondi personalizzati per ogni chat singola

WhatsApp permetterà adesso di modificare ogni chat anche dal punto di vista visivo. Potrete infatti riconoscere la persona con cui state parlando anche solo dallo sfondo su cui scrivete, visto che i nuovi sfondi possono essere cambiati singolarmente per ogni conversazione.

La procedura è molto semplice e non richiede molta esperienza. Dopo avere aperto la vostra chat, dovete semplicemente selezionare il nome del vostro interlocutore per visualizzare un nuovo menu che contiene tutte le opzioni di personalizzazione. Toccando la voce “sfondo e suono” e poi “scegli un nuovo sfondo” potrete trovare vari wallpaper presenti. Qui potrete sfogliare tra le immagini predefinite o magari recarvi nella vostra galleria per decidere quale delle immagini fa più al caso vostro.