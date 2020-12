Il mondo degli smartphone ha certamente rivoluzionato la vita di ognuno di noi, i piccoli device infatti, grazie ad un pool di funzionalità sempre in costante progresso, hanno saputo conquistare il monopolio nell’elettronica di commercio, arrivando a dire la loro ad ogni livello.

Ovviamente tutte le funzionalità offerte dai piccoli device sono legate alle applicazioni su essi installate, le quali aprono ad un mondo di possibilità fruibili da chiunque grazie ad un semplice click sul tasto download presente nei vari store come il Google Play e l’App Store.

Le varie aziende come Google e Apple ovviamente per mantenere uno standard pressoché assoluto tengono sotto controllo le app che circolano sui loro store, in modo tale da verificare che siano conformi ai vari standard di sicurezza, infatti benché pensati per smartphone, i vari applicativi al pari di quelli per PC, possono contenere malware in grado di rubare ogni tipo di dato dal cellulare.

Ovviamente la scrematura dei controlli elimina la stragrande maggioranza delle app nocive, ciò non toglie però che alcune di esse, magari quelle più recenti, alle volte riescano a sfuggire ai controlli e a finire sui device, con conseguenze a dir poco devastanti.

Controllate l’elenco e nel caso disinstallate