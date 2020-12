Su Netlix sta arrivando una nuova e interessante serie TV in esclusiva: parliamo di quella dedicata a Lupin, il ladro più famoso del piccolo schermo, che debutterà a inizio del prossimo anno.

La serie Lupin arriverà precisamente il prossimo 8 gennaio 2021 su Netflix e sarà composta da 5 episodi. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla nuova serie TV.

Il protagonista sarà Omar Sy, già conosciuto per il suo ruolo in Quasi Amici e Famiglia all’Improvviso, tra tutti. Mentre nel cast troveremo Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Il nuovo Lupin è un libero adattamento dai romanzi di Maurice LeBlanc, che a sua volta ispirarono altri film nonché la mitica serie di cartoni animati.

Alla regia per la nuova serie sul mago dei travestimento ci saranno George Kay (“Killing Eve”), François Uzan (“Family Business”) e Louis Leterrier (“Now You See Me”, “The Dark Crystal”). Insomma, dopo James Bond che “diventa” nero e donna anche il mondo dei ladri ha il suo remake aggiornato al mondo d’oggi: nella vita, insomma, o si è guardie o si è ladri.

Come vedete dal trailer rilasciato solamente qualche giorno fa dalla piattaforma Netflix, la serie sarà ambientata a Parigi e ispirata alla storia di Lupin che tutti conosciamo. Non ci resta che attendere ancora poco più di un mese per gustarcela in pieno. Vi ricordo inoltre che per il mese di gennaio 2021 la piattaforma ha in serbo per noi tantissime altre novità, alcune le abbiamo menzionate di recente.