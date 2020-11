Puntuale come ogni mese giunge l’appuntamento con le novità che Netflix introdurrà a breve. Parliamo ovviamente delle aggiunte al catalogo che arriveranno a dicembre, in occasione delle festività natalizie.

Tra queste citiamo i film “The Midnight Sky” con George Clooney, l’ultima stagione di “Le Terrificanti Avventure di Sabrina”, la prima stagione di “Alice in Borderland” e la settima ed ultima stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”. Scopriamone altre.

Netflix: alcune novità previste per dicembre 2020

Tra le serie TV originali arriveranno il 3 dicembre, la prima stagione di Private Lives e la prima stagione di Do Do Sol Sola La La Sol. Quest’ultima è una Serie TV creata da Ji-Young Oh con Ara Go e Jae-Wook Lee, trasmessa dal 2020. La trama parla di una pianista che ha perso tutto tranne il sorriso, si ritroverà a dover affrontare una nuova vita in una cittadina di provincia dove troverà una casa, nuove speranze e l’amore. Verso la metà di dicembre arriveranno anche la miniserie Il Caos dopo di Te, la prima stagione di Tiny Pretty Things e Start-Up.

Verso la fine del mese vedremo arrivare la quarta stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la mini serie Equinox e le prime stagioni di Bridgerton e Sweet Home. Per quanto riguarda i film nel corso del mese sbarcheranno sulla piattaforma La Storia Infinita 2, Life Of The Party, Vendetta, il 6° Giorno, Teen Titans Go!, L’esorcismo di Hannah Grace e moltissimi altri.

Non mancheranno serie TV non originali, anime ed animazioni ed infine documentari. Tra quest’ultimi possiamo citare la prima stagione di Mondi Alieni il 2 dicembre, i Geni della Chirurgia il 9 dicembre, Anitta: Made in Honorio il 16 dicembre e lo Squartatore.