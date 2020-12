La copertura della nuova connettività 5G dell’operatore telefonico Vodafone sta raggiungendo degli ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la popolazione milanese. Secondo quanto dichiarato, infatti, a Milano la copertura 5G di questo operatore ha superato il 90%, in quanto sono stati realizzati tutti i 41 progetti della sperimentazione promossi in questo territorio. Il tutto, poi, è avvenuto a distanza di soltanto un anno e mezzo dall’arrivo ufficiale del 5G nel nostro paese.

La copertura 5G di Vodafone ha superato il 90% a Milano

Si tratta di un eccellente traguardo quello raggiunto da poco dal noto operatore telefonico Vodafone. Nella città di Milano, infatti, la copertura della nuova connettività di quinta generazione ha superato il 90% e questo ha poco tempo di distanza dall’arrivo del 5G in Italia. Aldo Bisio, ovvero l’Amministratore Delegato di Vodafone Italia, ha così commentato questo importante traguardo:

“Con la copertura di oltre il 90% della città e con gli oltre 40 progetti 5G della nostra sperimentazione, Milano si conferma capitale europea del 5G. L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito l’importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l’adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni. Proseguiamo con la nostra strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Il 5G non è solo una opportunità ma una necessità per sostenere il trend di crescita esponenziale della domanda di dati, accelerata dalla pandemia.”

La sperimentazione della copertura della nuova connettività a Milano è quasi compiuta, ma per il futuro sono già in cantiere nuovi bandi e progetti.