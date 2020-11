Da qualche giorno il noto operatore telefonico Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi clienti una nuova interessantissima promozione. Stiamo parlando in particolare della promo denominata Infinito Gold Sport Edition con la quale è anche possibile avere a rate il nuovo smartwatch di Garmin, cioè il Garmin Venu Sq.

Garmin Venu Sq a rate con la promo Vodafone Infinito Gold Sport Edition

La nuova promozione del noto operatore telefonico viene proposta soltanto ad alcuni clienti tramite l’applicazione My Vodafone. Nello specifico, con Vodafone Infinito Gold Sport Edition si avranno a disposizione chiamate, SMS e internet illimitati e anche 200 minuti di chiamate internazionali effettuate verso paesi dell’Unione Europea. Il costo per avere questa offerta è pari a 15 euro al mese.

Come già accennato, però, assieme a questa promozione si potrà acquistare anche il nuovo smartwatch di casa Garmin, cioè il Garmin Venu Sq. Quest’ultimo ha un costo di 149,70 euro ma sarà possibile pagarlo a rate con la promo ad un prezzo pari a 4,99 euro al mese. Per poter pagare a rate, sarà però necessario utilizzare o la carta di credito o un conto corrente. In totale, quindi, con la nuova interessantissima offerta proposta dall’operatore telefonico con un importo di 20 euro si avranno non solo minuti, sms e giga illimitati ma anche questo nuovo smartwatch sportivo.

Vi ricordiamo che il Garmin Venu Sq è il nuovo smartwatch dell’azienda e dispone di un display LCD touchscreen con una diagonale pari a 1.3 pollici in risoluzione 240 x 240 pixel. Al suo interno è inoltre presente il GPS e non manca poi l’impermeabilità fino a 5 ATM.