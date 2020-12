WindTre vuole essere al centro del mercato della telefonia in questo mese di Dicembre. L’operatore ha ben chiara quella che deve essere la strategia da proporre anche in vista della prossima stagione natalizia. L’operatore, in particolar modo, concentrerà le sue strategie commerciali su un pubblico a dir poco strategico: quello dei giovani.

Già è partita, in tal senso, la competizione tra WindTre e TIM. Se il gestore italiano ha deciso di proporre una versione rinnovata per la sua Young Student Edition, la compagnia arancione risponde non con una ma con due tariffe: WindTre Young e Student.

WindTre, le migliori tariffe di Dicembre: sino ad 80 Giga per i più giovani

La promozione più ricca è la WindTre Young. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Per quanto concerne la quota internet, invece, gli utenti potranno beneficiare di 80 Giga per navigare sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 11,99 euro. Alla promozione potranno aderire gli utenti con età uguale o inferiore a 30 anni.

Per quanto concerne la WindTre Student, invece, i clienti potranno beneficiare di minuti senza limiti verso tutti a cui si aggiungono 40 Giga per navigare con linee 4G. Il prezzo di rinnovo della ricaricabile è di 9,99 euro. A differenza della precedente iniziativa, la proposta si rivolge solo agli utenti con età uguale o inferiore a 20 anni. Nel pacchetto è previsto di default il metodo di pagamento Easy Pay che prevede fatturazione automatica con carta di credito o conto corrente.