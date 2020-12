Tra poche ore inizierà la conferenza “Snapdragon Technology Summit 2020” durante la quale Qualcomm svelerà al mondo i nuovi SoC. Ormai è una tradizione quella del chipmaker americano di tenere una conferenza dedicata il primo giorno di dicembre e mostrare agli addetti ai lavori la lineup per l’anno successivo.

Quest’anno l’evento si terrà in formato digitale e parteciperanno vari produttori che quindi confermeranno l’uso dei SoC Snapdragon sui propri device. Le attese di quest’anno sono tutte rivolte sul processore di fascia alta che andrà a sostituire lo Snapdragon 865.

Questo SoC è già stato visto su alcune piattaforme di benchmark con risultati molto interessanti. Si preannuncia come il processore più potente mai realizzato da Qualcomm e fino a qualche ora fa il presunto nome era Snapdragon 875.

Tuttavia, secondo un recente Tweet di Ishan Agarwal, il nome della SoC potrebbe essere stato cambiato all’ultimo momento. Nel messaggio si può leggere che il nuovo nome potrebbe essere Qualcomm Snapdragon 888 5G.

Qualcomm Snapdragon 888 5G!



The Flagship processor (I think?) for all Android phones next year. Excited to see the improvements. Also, A GSMArena Commenter seemingly knew it before us all haha. Official announcement should be soon. #Snapdragon #SnapdragonSummit #Snapdragon888 pic.twitter.com/MOCLBKGTlb