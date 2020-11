WhatsApp: il messaggio in chat è clamoroso, si offre una ricarica gratis

Trascurare alcuni degli aspetti più importanti del mondo della tecnologia, dell’elettronica e del web può comportare problematiche altrettanto consistenti. Infatti ci sono tante persone che, credendo di fronteggiare situazioni superficiali o semplici da risolvere, si ritrovano poi in guai enormi. È proprio il caso di parlare delle varie fattispecie che si presentano su WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che purtroppo al suo interno non include solo persone perbene.

Da diverso tempo i fenomeni delle truffe, dello spionaggio e degli inganni vari sono stati parzialmente o totalmente risolti. Fatto sta che ogni tanto capita che qualcuno si lamenti riguardo ad un messaggio misterioso o a qualche testo dal duplice significato. Durante gli ultimi giorni sono pervenute tantissime lamentele da parte degli utenti iscritti a WhatsApp riguardo proprio ad un nuovo messaggio all’interno delle chat.

WhatsApp: il nuovo messaggio che promette una ricarica gratuita è solo una truffa

Non c’erano dubbi sul fatto che una nuova truffa sarebbe ritornata alla carica su WhatsApp. Nonostante il colosso colorato di verde abbia adottato le necessarie precauzioni per permettere al pubblico di stare tranquillo, qualcosa di imprevisto esce sempre fuori.

Durante gli ultimi giorni qualcuno avrebbe ricevuto un messaggio che promette una ricarica gratis da 10 €, senza differenze di gestore. L’invito che viene fatto è quello di cliccare sul link presente all’interno del testo, il quale però comporta l’adesione alla truffa vera e propria. Così facendo infatti gli utenti che ci cascano non fanno altro che attivare tanti abbonamenti a pagamento in maniera inconsapevole. Il credito andrà giù in men che non si dica.