Un nuovo mese è arrivato ed è così che l’attesa di scoprire quali fossero i giochi regalati con l’abbonamento a PlayStation Plus si è lentamente tramutata in felicità. Finalmente Sony ha svelato quali sono i titoli in regalo nel mese più allegro dell’anno, quello relativo alle feste di Natale. Per poter festeggiare in grande l’arrivo delle PlayStation 5 così come il resto degli eventi, gli abbonati riceveranno questa volta ben tre giochi diversi e pronti a tenere tutti incollati alla console per ore.

PlayStation Plus: i tre titoli in regalo a Natale

A partire dai primi giorni di dicembre e con tempo disponibile fino al quattro gennaio del prossimo anno, tutti gli interessa potranno iniziare ad avviare i download dei tre titoli in regalo questo mese ossia Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble.

Per quanto concerne i primi due titoli, questi saranno esclusivame disponibile per PlayStation 4, mentre il terzo gioco potrà essere scaricato altresì dai detentori di Ps5 con attivo un abbonamento PlayStation Plus.

I giochi risultano essere sconosciuti? Eccovi la loro trama.

Just Cause 4

Just Cause 4 è un videogioco giocabile in terza persona e che vede la sua ambientazione nell’isola di Solìs, una vasta location open world che rimane punto fisso del gioco come nei suoi prequel. Il protagonista della storia è Rico Rodriguez che assieme all’Armata del Caos nelle veci della resistenza, combatte la Mano Nera per poter liberare Solis.

Rocket Arena

Rocket Arena è uno sparatutto 3v3 dove gli ambienti colorato fanno da padrone. In questo titolo sarà necessario scegliere un proprio eroe e utilizzare le sue abilità per sconfiggere la squadra avversaria a suon di razzi.

Worms Rumble su PlayStation 4 e 5

Worms Rumble come i precedenti giochi è uno sparatutto ma completamente inedito, infatti uscirà proprio il 1° dicembre sia su PlayStation che sulle altre piattaforme. In questo titolo 32 giocatori si sfidano in Battle royale a tempo reale per sfidarsi fino all’ultimo sopravvissuto.