MediaWorld batte tutta la concorrenza con il lancio del nuovo volantino che vuole assolutamente dire la sua in un momento storico così importante, il Black Friday sarà domani, ed anche i rivenditori di elettronica sanno quanto gli utenti saranno pronti a mettere mano al portafoglio per completare gli acquisti.

La campagna promozionale disponibile in questi giorni, potrà essere sfruttata direttamente anche online sul sito di MediaWorld; le spedizioni, a differenza di quanto è accaduto in passato, saranno però a pagamento, quindi la cifra di 10 euro circa andrà aggiunta al prezzo effettivamente mostrato a schermo. Coloro che spenderanno più di 199 euro potranno affidarsi al Tasso Zero, con possibilità di rateizzare il pagamento tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: quali sono i prezzi più bassi

I prezzi dei prodotti scontati da MediaWorld sono davvero tra i migliori dell’anno, a partire dai top di gamma della telefonia mobile. Il modello maggiormente rappresentativo del pensiero appena espresso è sicuramente il Samsung Galaxy S20 Ultra, il più interessante Galaxy S20 del 2020, originariamente proposto a 1300 euro circa, oggi finalmente in vendita a meno di 900 euro.

Le sorprese non finiscono qua, grazie al volantino MediaWorld sarà inoltre possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy Note 20 a 679 euro, passando anche per Apple iPhone 11 proposto a soli 649 euro. Tutte le offerte sono spiegate nel dettaglio sul sito ufficiale dell’azienda, premete questo link per collegarvi e scoprirle da vicino.