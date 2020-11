Esselunga è assolutamente impazzita, fino al 28 novembre ha lanciato il volantino intitolato Black Days, al cui interno l’utente si ritrova a poter accedere a tantissimi prodotti in promozione, senza essere costretto a versare cifre particolarmente elevate per il loro acquisto.

Ogni singolo sconto risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni territoriali o distinzioni particolari, in questo modo ognuno di noi vi potrà accedere senza problemi. Gli ordini non possono essere completati direttamente sul sito ufficiale, ma sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio.

Esselunga: le offerte del Black Friday sono da paura

Il volantino Esselunga rappresenta sicuramente uno dei punti saldi a cui appigliarsi per cercare di spendere il meno possibile in occasione del Black Friday, per questo motivo apprendiamo con piacere la notizia della presenza di un Samsung Galaxy S20+ in promozione a soli 599 euro, uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, almeno nei negozi fisici.

Discorso simile per quanto riguarda l’Apple iPhone 11, il top di gamma del 2019, ha subito una fase di deprezzamento, come conseguenza della sua prolungata presenza sul mercato e del lancio del nuovo modello, arrivando a costare oggi soli 649 euro.

Questi sono solamente due dei tantissimi prodotti che Esselunga ha deciso di integrare direttamente all’interno del proprio volantino, se volete scoprire le migliori occasioni della campagna promozionale attiva fino al 28 novembre, allora non dovete fare altro che aprire le pagine sottostanti.