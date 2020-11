Intelligenza Artificiale: arriva il robot che opera tramite gli ultrasuoni

Si chiama Hifusk (High Intensity Focused Ultrasound Surgery based on Kuka robot) il nuovo robot frutto dell’Intelligenza Artificiale in grado di operare senza ricorrere ad incisioni, anestesie e ricoveri. La tecnologia ora è in grado di servirsi degli ultrasuoni al posto del bisturi, adattandosi ai movimenti creati dal respiro del paziente. L’idea nasce dall’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e vince il ‘Kuka Innovation Award 2020 – Medical Robotics Challenge“, la competizione internazionale di robotica medica organizzata da Kuka, azienda leader nella produzione di robot industriali e collaborativi.

Intelligenza Artificiale: a cosa serve Hifusk e come funziona

Il team nato a Pisa e guidato da Arianna Menciassi, docente all’Istituto di BioRobotica e prorettrice vicaria della Scuola Superiore Sant’Anna, è arrivato primo tra i cinque finalisti scelti tra gli oltre 40 partecipanti da tutto il mondo. “Il nostro progetto – spiega Menciassi – combina la flessibilità della robotica con la potenza degli ultrasuoni focalizzati, così da aumentare la precisione, la velocità e le opportunità terapeutiche della chirurgia basata su ultrasuoni focalizzati, un’alternativa non invasiva e sicura alla chirurgia tradizionale“.

Sembrerebbe che la creazione chirurgica sia addirittura considerata l’unica in grado tra le tecniche chirurgiche finora disponibili, a lavorare delle patologie complicate come quelle che colpiscono gli organi interni. Grazie alla nuova piattaforma robotica Hifusk, sviluppata a partire dal manipolatore robotico Kuka Med Lbr robot, l’intervento chirurgico può avvenire senza interrompe il respiro fisiologico del paziente, ma tracciando e compensando il movimento dell’organo bersaglio con il robot. La tecnologia è verificata grazie ai test di laboratorio e presto la sperimentazione avverrà sugli animali (nella speranza di un progresso in questo senso) e successivamente sull’uomo.