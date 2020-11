Torna il 5G Italy, il più grande evento italiano promosso dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni dedicato alle reti di quinta generazione e alle sue aree di applicazione.

5G Italy, torna il più grande evento dedicato alle future tecnologie

Quest’anno l’evento si svolgerà online attraverso una piattaforma dedicata. Gli utenti collegati in streaming potranno accedere ad un menu con l’elenco delle aziende sponsor, scaricare materiale promozionale, visualizzare un ambiente 3D in cui vivere un’esperienza molto simile a quella dal vivo. E ancora, si potrà comunicare con le aziende partecipanti attraverso sistemi di chat e ricevere gadget virtuali. Gli sponsor, invece, potranno trasmettere le proprie DEMO in diretta durante il loro intervento programmato.

Oltre la conferenza principale, l’evento include anche la scuola di dottorato internazionale 5G Internation PhD School. I ricercatori potranno partecipare in esclusiva a tre giorni di lezioni tutoriali offerte da docenti internazionali su temi legati alle nuove reti. La partecipazione sarà certificata con il rilascio dei crediti ECTS, mentre tutti gli iscritti all’evento e alla scuola di dottorato potranno anche assistere a delle sessioni scientifiche in lingua inglese.

Al 5G Italy si discuterà di Infrastrutture 5G, e-Health, industria 4.0, Smart City e Internet of Things, Smart energy, Smart Mobility, Intelligenza artificiale, Fake news, sicurezza nazionale e di 6G, il futuro standard di rete già in via di sperimentazione.

Il programma, così come l’agenda con gli speaker che parteciperanno all’evento può essere consultata online sul sito ufficiale dell’evento. 5G Italy si terrà il prossimo 1, 2 e 3 dicembre. Ci si può registrare all’evento facendo un clic qui.