Whatsapp: l’app lancia novità delle mai viste prima per il mese autunnale

WhatsApp ormai una delle poche app di messaggistica presente sugli smartphone di qualsiasi persona. Essa ha però un piccolo difetto che sta nelle diverse chat di gruppo, le quali a causa dei troppi messaggi, possono far perdere di vista i messaggi più urgenti. Con il nuovo aggiornamento anche questo problema è stato risolto con una funzione che permette di non ricevere automaticamente le notifiche. In tal modo non si verrà disturbati al lavoro o nella propria vita privata, nei momenti meno opportuni. I colleghi di WABetaInfo, specializzati nell’analisi del codice delle versioni beta delle app in cerca di anteprime di nuove funzioni ancora in sperimentazione, hanno dunque ideato la funzione “Leggi più tardi” , che dovrebbe sostituire l’attuale “Chat Archiviate”.

WhatsApp: nella versione Android arrivano i filtri per la ricerca avanzata L’aggiornamento comprende anche l’inserimento di una nuova funzione, chiamata “Vacation Mode” che, se attivata, permette di non ripristinare più dagli archivi le chat che ricevono nuovi messaggi, senza bisogno che esse siano anche silenziate. Il nuovo comando si troverà in cima all’elenco delle chat, dove, se cliccandoci sopra si giungerà ad una seconda schermata con tutte le chat archiviate. Il tutto sarà seguito da un banner che ricorderà agli utenti il piccolo change di nome. Infine vediamo la funzione Vacation Mode, che permette alle chat con aggiornamenti di non essere automaticamente estratte dalla sezione e ripristinate nell’elenco corrente. Resta tutto ancora da vedere in quanto trattasi di una funzione in fase di sperimentazione. Le speranze però sono piuttosto alte visti i rapidi tempi di Whatsapp.