WhatsApp: ecco cosa può succedere se vi rubano la foto profilo

Esistono tante problematiche che possono derivare dal web, alcune di queste anche da un’applicazione super controllata come WhatsApp. Nonostante i tanti aggiornamenti comportino miglioramenti netti sotto tutti i punti di vista, ci sono sempre delle difficoltà che gli utenti incontrano. Sono infatti moltissime lamentele delle persone che spesso e volentieri si ritrovano a fronteggiare truffe e inganni provenienti dalla chat. Questi vanno a diffondersi ovviamente con le solite catene di Sant’Antonio, uno dei mezzi di diffusione più incisivi in assoluto.

Nonostante l’ultimo aggiornamento abbia comportato anche l’aggiornamento stesso delle patch di sicurezza, adesso c’è una nuova problematica. Durante gli ultimi giorni infatti sarebbero state inoltrate delle segnalazioni in merito ad un nuovo tipo di truffa.

WhatsApp: l’immagine del profilo può esservi rubata per ottenere ben presto un secondo fine molto pericoloso

In queste ore sarebbero state tante le segnalazioni in merito alla nuova truffa, la quale avrebbe infatti comportato la furia degli utenti. Secondo quanto descritto alcuni truffatori starebbero rubando immagini del profilo senza avere delle vittime ben precise.

Una volta rubata la foto verrà creato infatti un account fake, il quale servirà poi alla seconda parte della truffa. In un modo che non è stato ancora identificato, i truffatori riescono infatti a rubare anche la rubrica del malcapitato. In seguito i contatti all’interno di quest’ultima verranno setacciati e a molti di questi verrà richiesta una ricarica Postepay fingendo un’emergenza. Sarà dunque questo proprio il modo perfetto per estorcere soldi alle persone che in alcuni casi potranno anche credere che si tratti del loro amico in difficoltà.