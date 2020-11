Nvidia aveva recentemente annunciato la sua scheda grafica della serie RTX 3000. Tuttavia, la società ha rilasciato solo tre schede di fascia alta e non ha ancora lanciato una GPU di livello medio o basso. Ma ora, le immagini dell’RTX 3060 Ti sono state avvistate online, il che potrebbe significare un lancio imminente.

Come rilevato per la prima volta da Videocardz, il sito Web ufficiale di Inno3D ha visualizzato un filtro che consente agli utenti di selezionare RTX 3060 Ti nella sua categoria GPU. Il sito Web visualizza l’opzione nonostante non sia attualmente disponibile alcun elenco. Tuttavia, Videocardz ha anche condiviso una variante Inno3D dell’RTX 3060 Ti su Twitter.

Nvidia RTX 3060 Ti potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare

Nel tweet si può osservare la Inno3D Nvidia GeForce RTX 3060 Ti iChill X3, che, come suggerisce il nome, è una variante a tripla ventola. L’elenco del sito web di Inno3D conferma sostanzialmente l’esistenza della scheda in lavorazione. Inoltre, ci sono già state anche altre immagini della carta che sono apparse online.

Quindi, possiamo aspettarci che la scheda grafica venga lanciata presto. Come da rapporto, le due varianti dell’RTX 3060 Ti includono Inno3D iChill X3 e Twin X2. In particolare, ci sono state perdite che hanno mostrato anche la confezione di un Gigabyte RTX 3060 Ti. Questa scheda presentava 4.864 core CUDA e 8 GB di GDDR6 VRAM. Ma purtroppo si tratta di rapporti ancora non confermati e per ora suggeriamo di prenderli con un pizzico di sale.

Nvidia dovrebbe lanciare la scheda intorno al 2 dicembre 2020 intorno a un prezzo di 399 €. Tuttavia, dovremmo aspettare un annuncio ufficiale per saperlo con certezza.