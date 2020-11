Il Galaxy S21 di Samsung dovrebbe debuttare a gennaio e sono apparsi in rete una sfilza di specifiche del prossimo device. Naturalmente, è giusto sottolineare che nessuna di esse è stata confermata ufficialmente da Samsung, ma la maggior parte delle specifiche sono in linea con quello che si vociferava qualche settimana fa.

Android Police afferma che il suo leaker ha confermato che i rendering precedenti dell’S21, che mostrano lo stesso dosso della fotocamera del Galaxy S20, sono accurati. A quanto pare, la società continuerà a seguire la linea di rilascio già vista con gli attuali top di gamma.

Samsung Galaxy S21, dubbi sull’S Pen

Sono previsti tre modelli S21: uno standard, un Plus e un Ultra. Secondo i leaker, l’S21 avrà un display da 6,2 pollici, il Plus sarà da 6,7 ​​pollici e l’Ultra avrà un display da 6,8 pollici. A quanto pare, c’è anche la possibilità che l’S21 supporti la S Pen, ma non ci sarà nessuna S Pen inclusa nello scatolo del device.

Secondo le informazioni trapelate, tutti e tre i telefoni avranno un processore Snapdragon 875 o Exynos 2100 e tutti avranno una UI 3.1, basata su Android 11. La fotocamera dovrebbe variare in base al telefono; sia l’S21 che l’S21 Plus dovrebbero avere un obiettivo principale da 12 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP; l’Ultra avrà un obiettivo principale da 108 MP, un obiettivo ottico 3X da 10 MP e un obiettivo ottico 10x da 10 MP oltre ad uno grandangolare da 12 MP.

Gli smartphone dovrebbero avere tutti il ​​5G, con S21 e Plus entrambi con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6E nell’Ultra. Anche le batterie varieranno a seconda del modello di Galaxy S21 scelto: la batteria dell’S21 vanterà4.000 mAh, quella del Plus 4.800 mAh e l’Ultra avrà 5.000 mAh.

I colori disponibili per l’S21 dovrebbero includere Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey e Phantom White; il Plus arriverà in Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet e l’Ultra sarà disponibile solo in Phantom Silver e Phantom Black. Nessuna parola sui prezzi per nessuno dei modelli S21.