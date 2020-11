MediaWorld assolutamente da capogiro con il lancio di nuove offerte Black Friday senza rivali sull’intero territorio italiano, i suoi prezzi sono bassissimi e fanno sognare ogni consumatore pronto a completare l’acquisto dal divano di casa.

Avete capito bene, la campagna promozionale non solo è attiva nei punti vendita in Italia fino al 18 novembre, ma risulta essere fruibile anche direttamente online sul sito ufficiale. L’unica limitazione riguardante l’acquisto dal divano di casa rientra nelle spese di spedizione, è bene ricordare infatti che sarà necessario versare un piccolo contributo per richiedere la consegna direttamente presso il proprio domicilio. Non manca, infine, il solito Tasso Zero, raggiungibile solo con il superamento dei 199 euro di spesa.

MediaWorld: quali sono i migliori prodotti in offerta

L’attenzione di MediaWorld per una volta si è rivolta principalmente verso il mondo Apple, in questo caso infatti gli utenti potranno scegliere tra vari prodotti del brand dell’azienda di Cupertino, con prezzi più che abbordabili. Primo fra tutti l’ottimo iPhone 11, un dispositivo recentemente spodestato dal nuovo modello, acquistabile a 629 euro. Nell’eventualità in cui, invece, si volesse approcciare all’ecosistema con un ingresso più soft, ecco arrivare l’ottimo iPhone SE 2020, in vendita nel periodo corrente a 429 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti pensati per i dispositivi Android, tra i migliori spicca senza ombra di dubbio il Galaxy S20 FE, ultimo modello lanciato sul mercato italiano con processore Qualcomm Snapdragon 865G, in vendita a 569 euro. Tutti gli alti sconti di MediaWorld sono raggiungibili direttamente qui.