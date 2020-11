Esselunga assolutamente da capogiro con un volantino che riesce a soddisfare pienamente le aspettative degli utenti, con prezzi bassi e sconti veramente speciali su alcuni modelli altrettanto interessanti e comunemente richiesti dal pubblico.

L’offerta tech attiva in questi giorni è disponibile in via esclusiva solamente nei punti vendita in Italia fino al 21 novembre, con possibilità di accesso per ogni utente, a patto che però riesca a mettere le mani sulle poche scorte effettivamente disponibili in negozio. E’ bene ricordare che l’azienda ne ha distribuite un numero limitato, che potrebbe terminare prima del previsto.

Esselunga: le offerte non finiscono mai di stupire

Le offerte di Esselunga non finiscono mai di stupire, dopo l’ottima soluzione centrata sull’Oppo A9 2020, ecco arrivare uno sconto veramente speciale sul Samsung Galaxy A30s, uno smartphone di fascia medio-bassa, pensato per gli utenti che vogliono godere di un display AMOLED a meno di 200 euro.

La sua caratteristica principale è proprio questa, un ampio pannello da 6.4 pollici con qualità SuperAMOLED, accoppiato con processore octa-core, 4GB di RAM, 3 fotocamere posteriori (di cui la principale è da 25 megapixel), il sensore per le impronte digitali, il riconoscimento facciale, per concludere poi con un’ampia batteria da 4000mAh.

Il suo prezzo va in linea con le specifiche tecniche, infatti raggiunge solamente 179 euro, con 128GB di memoria interna espandibile direttamente tramite microSD. E’ bene ricordare, ad ogni modo, che l’acquisto potrà essere completato solo in negozio, non online sul sito.