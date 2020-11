Se i tifosi italiani da anni conoscono Sky, DAZN è la vera novità subentrata dallo scorso anno che ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A.

Ideata dal gruppo inglese Perform, DAZN è una piattaforma che permette di visualizzare i propri contenuti, previa la sottoscrizione di un abbonamento, in diretta streaming oppure on demand.

Il pacchetto DAZN, funzionamento e il programma della serie A di questo weekend.

DAZN per quanto riguarda il calcio, oltre alla trasmissione dei tre incontri della Serie A, possiede anche i diritti di tutta la nostra Serie B, del massimo campionato francese Ligue 1 e della Copa Libertadores, per citare le competizioni più famose.

Gli eventi si possono vedere in diretta tramite smartphone, tablet, PC, Smart TV e console tramite Livestream in HD. Il suo funzionamento è esattamente uguale a quello di un’altra celebre piattaforma: Netflix.

Inoltre la piattaforma ha stretto accordi anche con Sky (i clienti dell’emittente satellitare hanno sconti per abbonarsi a DAZN) e altri operatori, che prevedono sempre offerte diverse e aggiornate, oltre al nuovo canale DAZN1 disponibile anche gratis se hai l’abbonamento da più tempo.

Vediamo le partite che saranno trasmesse su DAZN della Serie A in programma il 21 e 22 novembre che animeranno questa difficile stagione 2020-2021.

– Sabato 21 novembre alle ore 20.45 ci sarà l’incontro tra Juventus e Cagliari

– Domenica 22 novembre alle ore 12.20 spazio a Fiorentina – Benevento

– Domenica 22 novembre alle 14.40 la partita tra Inter e Torino

Per ulteriori aggiornamenti sugli appuntamenti calcistici di DAZN, continuate a rimanere connessi con noi.