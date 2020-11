Il social network Instagram ha recentemente deciso di modificare ed aggiornare il proprio look. La nuova interfaccia è la prima importante modifica ad Instagram negli ultimi anni.

Segna l’importanza sempre più crescente dei video brevi, conosciuti anche con il nome Reels e dello Shopping all’interno della piattaforma Facebook. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook cambia look alla propria piattaforma Instagram

Più video alla TikTok, centralità dello shopping e più spazio ai contenuti. Sono queste le linee guida della nuova interfaccia di Instagram, che raggiungerà tutti gli utenti del social-network nelle prossime ore. Il cambiamento più visibile è l’aggiunta dei tab Reels e Shop nella schermata iniziale. Ricordiamo che Reels è la funzionalità di Instagram, introdotta qualche mese fa, che, in maniera molto simile a quanto succede con TikTok, consente di condividere brevi video multi-clip della durata di 15 secondi.

Il nuovo tab Shop, come lascia intendere il nome, sarà una scorciatoia alla piattaforma di vendita dell’applicazione. Dove possibile, non ancora in Italia, sarà possibile inoltre pagare i prodotti in vendita direttamente con Facebook Pay. Un cambiamento necessario anche alla luce del fallimento di Lasso, l’applicazione made in Facebook che aveva il compito di sottrarre utenza a TikTok.

Ad introdurre le novità della schermata iniziale è stato Adam Mosseri, alto dirigente della piattaforma, ecco la sua dichiarazione: “Il modo in cui si crea e si fruisce cultura è cambiato velocemente, e ignorare questi cambiamenti potrebbe portare, nel tempo, Instagram all’irrilevanza. Siamo entusiasti del nuovo design, che darà all’applicazione un’aria nuova pur mantenendosi semplice ed immediata“.