Instagram ha lanciato Reels nel mese di agosto, una particolare modalità creativa con la quale Mark Zuckerberg intende contrastare la rapida ascesa di TikTok.

Con Reels puoi creare dei simpatici video della durata massima di quindici secondi usufruendo di una serie di effetti, audio ed altri strumenti. E’ possibile, per esempio, creare un video utilizzando un brano musicale della libreria di Instagram; utilizzare gli effetti AR (sia quelli creati dal team del Social che dagli utenti); impostare un timer per registrare il video hands-free; allineare gli oggetti di una clip per un effetto transizione senza interruzione; e modificare la velocità del video, rallentandola o accelerandola a proprio piacimento.

Instagram, in futuro si potrà effettuare acquisti direttamente dai Reels

Instagram ha annunciato che entro fine anno inizierà a testare una nuova funzionalità che permetterà di effettuare acquisti all’interno dei Reels. Il tutto dovrebbe avvenire per mezzo della IGTV. Nello specifico, i Reels appariranno nella IGTV e saranno disponibili nella sezione Instagram Shop. Gli utenti possono semplicemente toccare un video IGTV e acquistare gli articoli a cui sono interessati tramite il checkout di Instagram (al momento questa funzione è disponibile solamente per gli Stati Uniti) o il sito Web del venditore.

Questa è solo una delle novità in arrivo per i Reels. Prossimamente dovrebbe anche debuttare la funzione di Audio Mix, una funzionalità molto simile al Voice Over di TikTok, che offre la possibilità di aggiungere una voce fuori campo; e la possibilità di raccomandare i Reels per farle apparire nel tab Esplora dedicato ai contenuti più virali del momento.