TiKToK: il metodo super efficace per far crescere i follower

TikTok è la piattaforma per eccellenza che ha fatto impazzire i teenager di tutto il mondo. In America la sua fama ha già raggiunto livelli incredibili, in Italia sta pian piano arrivando a toccare cime elevatissime. Grazie a questa, utenti come Charlie D’Amelio sono diventati delle vere e proprie star: la ragazza, con meno di 18 anni, ha difatti avuto delle opportunità irripetibili. E non finisce qui, perché il social musicale permette addirittura di guadagnare dei soldi realizzando Lip-Sync (il vecchio e caro playback) e video in cui si recita o si balla. La piattaforma d’altronde non ha restrizioni: è possibile realizzare contenuti di ogni genere, l’importante è che vi sia fantasia. Parlando più concretamente però, è giunto il momento di parlare dei trucchi per guadagnare follower.

TikTok: le regole da seguire per un profilo ricco di follower

COMPLETA LE INFO DEL TUO PROFILO

Per un profilo interessante ed intrigante è fondamentale una buona descrizione che rispetti la propria personalità e che si rispecchi in ogni video realizzato.

È fondamentale iniziare a seguire anche gli amici di Facebook su Tiktok in quanto, quando essi ricambieranno, vi permetterà di aumentare significativamente i follower. Basterà andare su “Trova Amici” > “Cerca Amici di Facebook” > Inizia a seguirli.

USA GLI HASHTAG IN MODO INTELLIGENTE

Nel momento in cui si va a pubblicare un video su TikTok, è fondamentale per l’indicizzazione inserire i giusti #hashtag riguardanti l’argomento in questione. Ciò renderà i contenuti postati fruibili a chi ha lo stesso interesse.

PUBBLICA COSTANTEMENTE

È fondamentale postare spesso, ma attenzione alla qualità dei video. Meglio pochi al giorno, ma buoni.

INTERAGISCI CON I TUOI FOLLOWER

Dedicare del tempo commentando i video degli altri utenti di TikTok, invoglierà questi ultimi a contraccambiare le vostre attenzioni.