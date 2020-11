Per molte persone, Facebook è un salva-vita quando si tratta di ricordarsi dei compleanni. Se non ricordi quando un tuo amico o un tuo caro festeggerà il proprio compleanno, Facebook sarà lì pronto ad avvisarti. Tuttavia, se hai un account Facebook con molti amici e la memoria è il tuo punto forte, le notifiche di compleanno potrebbero intasare il tuo feed e risultare alquanto inutili e fastidiose.

Dunque, se desideri disattivare le notifiche di compleanno su Facebook, ecco cosa devi fare.

Facebook, come disattivare le notifiche dei compleanni

Per disattivare le notifiche di compleanno su Facebook dal tuo PC, dovrai accedere al tuo account dal browser, fare clic sull’icona della freccia verso il basso nell’angolo in alto a destra e poi cliccare sulla voce “Impostazioni e privacy”.

Una volta qui, clicca sulla voce Impostazioni. Scorri il menù e clicca sulla voce “Notifiche” e poi sulla categoria “Compleanno”. Se desideri disattivare tutte le notifiche di Facebook relative ai compleanni, disabilita il pulsante “Consenti le notifiche di Facebook”.

Per limitare la modalità di ricezione delle notifiche, puoi invece selezionare una delle opzioni elencate nella sezione “Dove ricevere queste notifiche” e scegliere, per esempio, se ricevere le notifiche solo tramite push, SMS o e-mail.

Puoi anche disabilitare le notifiche di compleanno di Facebook su dispositivi Android e iPhone. Questi passaggi dovrebbero funzionare per entrambe le piattaforme. Per iniziare, apri l’app mobile di Facebook sul tuo dispositivo e accedi all’area impostazioni nell’angolo in alto a destra. Scorri verso il basso e tocca l’opzione “Impostazioni e privacy” > “Impostazioni”.

Nel menu Impostazioni, scorri le categorie, quindi tocca l’opzione “Impostazioni di notifica” e poi su “Compleanni”. Per disattivare completamente le notifiche di compleanno di Facebook, sposta lo slider “Consenti notifiche su Facebook” in posizione off. Puoi anche modificare le voci Push, Email e SMS per disabilitare (o abilitare) queste opzioni di notifica.