Nel mondo della telefonia gli aggiornamenti continuano imperterriti. Le nuove offerte degli operatori telefonici disponibili per gli utenti che hanno intenzione di cambiare operatore sono svariate e ad un costo piuttosto conveniente. Alcune di queste sono poi limitate ad un target specifico di utenti (vengono chiamate “operator attack”) mentre altre sono disponibili per tutti.

Ecco alcune delle offerte estrapolate dall’elenco di novembre 2020.

Operatori Telefonici: quanto costano le nuove promozioni?

Very Mobile

Apriamo il breve elenco con la promozione Very 6,99 di Very Mobile. La compagnia offre:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali 30 GB in 4G ogni mese con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile servirsi della funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta

con velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile servirsi della funzione Riparti ed anticipare il rinnovo dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi aggiuntivi oltre al canone dell’offerta in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

e sino a 3.3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone

Very 6,99 ha un costo periodico di 6,99 Euro mensili con attivazione di 5 Euro. L’offerta, anche in questo caso, non è per tutti ma può attivarla solo chi passa a Very da Iliad o da un virtuale (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu).

Iliad

Un super operatore che consigliamo a chi cambierà compagnia telefonica a novembre è, senza dubbio, Giga 50 di Iliad. L’offerta in questione, a differenza della tariffe precedente, è disponibile per tutti. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G ogni mese; una volta finiti i GB si continua a navigare a consumo sino al rinnovo successivo (90 centesimi per 100 MB)

in 4G ogni mese; una volta finiti i GB si continua a navigare a consumo sino al rinnovo successivo (90 centesimi per 100 MB) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

possibilità di abbinare all’offerta uno smartphone da acquistare a rate (anticipo + 30 rate mensili)

Giga 50 di Iliad costa 7,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro.