In queste ultime ore il produttore di smartphone Nokia, ovvero HMD Global, ha presentato ufficialmente per il mercato statunitense una nuova variante del Nokia 8 5G annunciato durante lo scorso mese di marzo, ovvero il nuovo Nokia 8 V 5G. Tra queste versione e quella precedente, tuttavia, sono presenti pochissime differenze.

Nokia 8 V 5G ufficiale: ecco cosa cambia con la precedente versione

Una delle differenze sostanziali tra questa nuova versione e il precedente modello riguarda la connettività. Questo nuovo dispositivo, infatti, è in grado di supportare la nuova connettività 5G sia da 6GHz e sia lo spettro 5G mmWave. Per il resto, si tratta in sostanza dello stesso dispositivo, anche se questa ultima versione è una esclusiva del rivenditore statunitense Verizon. Il prezzo di vendita rimane invariato, pari ovvero a 699$ (circa 590 euro). Per il resto, troviamo lo stesso design e le stesse specifiche tecniche del precedente modello. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica completa.

Nokia 8 V 5G – scheda tecnica

Display IPS LCD con una diagonale pari a 6.81 pollici nel form factor di 20:9 in risoluzione FullHD+

Processore Snapdragon 765G di Qualcomm

GPU: Adreno 602

Tagli di memoria: 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno con espansione di memoria tramite microSD

Quad fotocamera realizzata in collaborazione con Zeiss da 64+12(grandangolo)+2(macro)+2(profondità) megapixel

Fotocamera anteriore da 24 megapixel

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS/GLONASS/BDS, chip NFC, radio FM, USB Type C 2.0, jack audio da 3.5 mm

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Colorazione: Meteor Gray

Il nuovo dispositivo dell’azienda sarà disponibile all’acquisto negli Stati Uniti a partire dal prossimo 12 novembre ad un prezzo di circa 590 euro al cambio.