Sappiamo che per il prossimo anno la nota azienda finlandese HMD Global ha in serbo almeno due smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato, come ad esempio il nuovo Nokia 10. Nonostante questo, nei piani dell’azienda sembra esserci un nuovo device appartenente alla fascia entry-level e, secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe del prossimo Nokia C1 Plus.

Nokia C1 Plus in arrivo: ecco le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono trapelate in rete (nello specifico sul portale NokiaPowerUser) numerose indiscrezioni riguardanti il prossimo device entry-level a marchio Nokia. HMD Global dovrebbe infatti lanciare a breve il nuovo Nokia C1 Plus, che andrebbe così a sostituire il modello presentato lo scorso anno.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo device sembra che monterà sotto al cofano un processore octa-core da 1.4 GHz con supporto alla connettività 4G (il modello precedente, invece, supportava solo il 3G). Per quanto riguarda il software, a bordo ci sarà Android 10 Go, ovvero una versione più leggera e soprattutto in grado di far funzionare il tutto abbastanza bene nonostante le specifiche piuttosto basse. La memoria RAM presente all’interno del device, infatti, sarà da 1 GB e lo storage interno sarà pari a 16 GB.

Il display dovrebbe avere una diagonale pari a 5.45 pollici in risoluzione HD+ e in alto dovrebbe essere presente una fotocamera per i selfie da 5 megapixel. La batteria dello smartphone avrà poi una capienza pari a 2500 mAh, mentre le dimensioni complessive del device saranno pari a 149.1 x 71.2 x 8.75 mm. Per quanto riguarda il suo debutto ufficiale sul mercato, secondo i rumors il nuovo Nokia C1 Plus dovrebbe arrivare assieme ai prossimi Nokia 7.3 e Nokia 9.3 PureView, ovvero durante il mese di novembre.