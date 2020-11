Con l’inizio del festival dello shopping di Aliexpress 11.11, Cubot ha preparato offerte speciali per i propri fan, raggiungendo in alcuni casi fino al 50% di sconto. Tra le offerte, consigliamo a tutti due modelli eccezionali.

CUBOT, fino al 50% di sconto su tanti smartphone e altre offerte

Il primo è Cubot X30 alimentato da processore MediaTek Helio P60 octa-core supportato da 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB. Viene fornito con cinque fotocamere posteriori AI con sensore principale da 48 MP e una fotocamera frontale da 32 MP per bellissimi selfie e sblocco con Face ID. Inoltre, è dotato di display da 6,4 pollici, batteria da 4200 mAh, sblocco con impronta digitale, NFC, Android 10, ecc. Cubot X30 viene offerto con uno sconto del 53% a soli $ 139,99 per la versione da 6 GB + 128 GB, $ 168,25 per la versione da 8 GB + 256 GB.

Il secondo è Cubot Note 20 Pro, anch’esso alimentato dal SoC MediaTek Helio P60 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interno per un prezzo scontato di $ 99,99. Viene fornito con un display full view da 6,5 ​​pollici, fotocamera posteriore quadrupla da 20 MP e fotocamera frontale da 8 MP, batteria da 4200 mAh, sblocco con riconoscimento del volto e impronta digitale. Le tante funzionalità ed il prezzo piuttosto competitivo rendono questo smartphone la scelta più popolare.

Oltre a questi due smartphone, Cubot offre anche altri prodotti in sconto come Cubot C30 supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con fotocamera quadrupla da 48MP al prezzo di soli $ 145,99.

Se stai cercando qualcosa di ancora più conveniente, puoi dare un’occhiata a Cubot P40 dotato di 4 GB di RAM + 128 GB di ROM, batteria da 4200 mAh al prezzo di soli $ 97,70; o Cubot Note 7 che è dotato di fotocamera Al da 13 MP, batteria da 3100 mAh al prezzo di soli $ 58,49. Per maggiori dettagli su altri smartphone Cubot, puoi visitare il negozio ufficiale di Aliexpress.

Per celebrare il Festival dei saldi di Aliexpress 11.11, Cubot ha allestito alcuni eventi: per cominciare, l’azienda offre in regalo il suo smartwatch a 10 fortunati vincitori scelti a caso. Inoltre, chiunque acquisti un prodotto Cubot su Aliexpress l’11 novembre potrà ottenere un rimborso pari al 99% dell’importo. Ma solo 5 fortunati potranno ricevere un rimborso del 99%. Gli utenti interessati possono accedere al sito ufficiale per conoscere maggiori dettagli e partecipare agli eventi del festival.