Il colosso sud coreano Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per il proprio Galaxy S10 Lite. Quest’ultimo è uno dei tanti dispositivi che riceve mensilmente gli aggiornamenti del produttore.

L’aggiornamento citato fa riferimento alla build G770FXXS3CTJ3 e introduce le patch di sicurezza Android relative a novembre 2020. Scopriamo maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S10 Lite riceve le patch di sicurezza di novembre 2020

L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti spagnoli. Presumiamo che entro i prossimi giorni il rollout si completerà anche in Italia. Non porta novità, si tratta solamente di vari bug fix e miglioramenti al sistema software in generale, insomma nulla che valga la pena menzionare.

Vi ricordo che il Galaxy S10 Lite dispone di uno schermo SuperAMOLED Plus da 6.7 pollici in risoluzione 1080×2400. Monta un processore Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.84 GHz e ha un processore grafico Adreno 640. Abbiamo poi 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

La risoluzione della fotocamera principale è di 48 megapixel ed è anche dotata di stabilizzatore, mentre quella secondaria è da 32 megapixel. È possibile registrare video a 4K – 3840 x 2160 pixel e abbiamo il led flash Singolo. Il dispositivo ha il supporto dual SIM e supporta le reti mobili sino a quelle LTE , mentre la Wi-Fi è di tipo a/b/g/n/ac e il Bluetooth è 5.0. Non manca il GPS e neanche il chip NFC. Manca invece la radio FM e la porta ad infrarossi. Il Samsung Galaxy S10 Lite viene proposto a circa 400 euro.