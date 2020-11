Nonostante il catalogo di Netflix continui ad aggiornarsi ogni mese con nuovi titoli, in realtà la maggior parte dell’utenza continua ad essere legata al passato. Ad oggi, di fatto, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia l’arrivo dei nuovi episodi legati alle proprie serie TV preferite. Fra queste, quindi, figurano in particolare Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo di seguito tutte le novità in arrivo

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: le novità in arrivo su Netflix

Iniziamo parlando di Lucifer. La nota serie televisiva è recentemente sbarcata su Netflix con i primi 8 episodi della quinta stagione. Ad oggi, quindi, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia il rilascio della seconda parte. Purtroppo non esiste ancora una data certa ma, stando a quanto trapelato sul web, i nuovi episodi sembrerebbero essere più vicini del previsto.

Proseguiamo invece con Vis a Vis. Da pochi mesi è arrivato su Netflix lo spin-off ufficiale della serie TV, ovvero “Vis a Vis: El Oasis”. Quest’ultimo ha ottenuto un successo eclatante che ha spinto i fan a richiedere una seconda stagione. Purtroppo, però, quest’ultima non si farà. Nel Novembre 2019, di fatto, l’ideatore Ivan Escobar affermò che: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Terminiamo infine con Stranger Things. Dopo diversi mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, finalmente i ragazzi di Hawkins sono tornati sul set. Purtroppo non ci sono importanti novità in merito alla data di rilascio ma, in compenso, pare che il cast si sia allargato. Alcuni giorni fa, di fatto, dei fan hanno segnalato la presenza di Levon e Maya Hawke, i figli di Uma Thurman e Ethan Hawke.