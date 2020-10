Da anni, ormai, Netflix domina in maniera incontrastata il settore cinematografico e delle serie TV, proponendo di fatto un catalogo pressoché infinito. Ad oggi, non a caso, sono molteplici i titoli di grande spessore presenti sulla piattaforma Americana e, tra le novità, non possiamo non citare:

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Qualcuno deve morire

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione.

(Reality) Dream Home Makeover: la casa ideale

(Film) Lavorare con lentezza

(Film) Da zero a dieci

(Film) Le conseguenze dell’amore

(Film) L’imbalsamatore

(Film) Il processo ai Chicago 7

(Film) L’ultimo bacio

(Film) Mine vaganti

(Film) Baciami ancora

(Film) Precious

(Film) Respiro

(Film) Un giorno perfetto

(Film) Radiofreccia

Nonostante l’offerta sia cosi vasta, milioni di fan in tutto il mondo continuano ad attendere ulteriori novità legate ai titoli a cui sono maggiormente affezionati, tra cui Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: ulteriori novità in arrivo da Netflix

Iniziamo parlando di Lucifer. Nel mese di Agosto i fan hanno potuto mettere le proprie mani sui primi 8 episodi della quinta stagione che, a quanto pare, sono stati fortemente apprezzati. Ciononostante, però, ad oggi i fan attendono con ansia il rilascio della seconda parte la quale, secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare molto presto.

Proseguiamo ora con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto dallo spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, i fan hanno richiesto a gran voce una seconda stagione. Sfortunatamente, però, nel mese di Novembre 2019 l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “Questa sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Terminiamo infine con Stranger Things. Come anticipato sui profili social dei protagonisti, il cast è ufficialmente tornato sul set per portare a termine le riprese della tanto attesa quarta stagione. In questo caso, però, bisognerà attendere ancora diversi mesi prima del rilascio dei nuovi episodi.