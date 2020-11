In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria ascesa delle serie TV, i noti contenuti di intrattenimento infatti, hanno visto un’enorme crescita in termini di popolarità ed espansione, questo grazie soprattutto alle piattaforme di streaming che hanno saputo conquistare gli utenti offrendo loro un catalogo completo e soprattutto ricco di nuove stagioni da guardare.

Ovviamente a farla da padrone sono come sempre i bestseller, i quali rivendicano il podio e continuano ad ogni stagione a tenere gli utenti soddisfatti e felici ma spesso, vista la frenesia nel guardarli, lasciano un vuoto da colmare tra una stagione e l’arrivo dell’altra.

Se volete riempire questo vuoto, eccovi 3 serie TV che sapranno conquistarvi ma che non saranno le classiche conosciute da tutti.

Merlin, Fringe e Mr Robot.

Partiamo parlando di Merlin, come è intuibile dal nome, la serie ricalca le vicende del mago Merlino al fianco di Re Artù, rivisitandole però in chiave più moderna e riadattando il tutto a una storia di un’amicizia giovanile tra servo e regnante frenata però dalle leggi vigenti, guardandola essa saprà conquistarvi mettendo in mostra oltre che la storyline anche l’evoluzione dei personaggi e dei rapporti che li legano.

Per quanto riguarda Fringe invece, la serie è un capolavoro di J.J. Abrams e parla delle vicende dell’improbabile ma vincente trio composto dalla detective Olivia Dunham e dagli scienziati Walter e Peter Bishop, il tutto si svolge su un’ossatura poliziesca che dilaga poi nel fantascientifico finemente camuffato da un velo di verosimiglianza davvero convincente.

Ultimo ma non per qualità abbiamo Mr Robot, la serie vede come protagonista un giovane hacker impersonato da Rami Malek intento a cambiare il mondo per sempre, essa si svolge dunque su questa linea ma si mostra essere più una serie psicologica incentrata sulla psiche del protagonista la quale ponendosi domande invita a riflettere su dinamiche sociali e culturali che spesso si mostrano come precetti scontati e forse incatenanti, davvero avvincente.