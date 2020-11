TIM nelle precedenti settimane ha presentato ad alcuni clienti il conto di ennesime rimodulazioni di contratto. Il provider nazionale ha previsto diverse modifiche, specialmente nel campo della telefonia mobile. Oltre agli aumenti previsti per alcune ricaricabili, il gestore ha anche incrementato i costi per i possessori di scheda SIM senza ricaricabile attiva. Per costoro è ora previsto un costo fisso pari ad 1,99 euro.

TIM, i clienti si indebitano a causa di questo nuovo servizio del provider

Altra grande novità di queste settimane in casa TIM è il servizio “Sempre Connesso”. Il gestore, attraverso un cambiamento unilaterale, ha deciso di attivare in automatico questa funzione su tutti i profili con piano ricaricabile e con pagamento via credito residuo.

Il meccanismo di Sempre Connesso è molto semplice. Alla scadenza della propria promozione di riferimento, in caso di mancato credito per il rinnovo, agli utenti sarà concesso utilizzare consumi illimitati per internet, SMS e telefonate. I consumi no limits saranno disponibili per un giorno ad un costo fisso di 0,90 euro.

Al termine della prima giornata, laddove non si sia provveduto alla ricarica per il rinnovo della promozione, Sempre Connesso attiva ancora in automatico ulteriori consumi illimitati per una seconda giornata. Anche in questo caso il prezzo sarà di 0,90 euro.

Per i due giorni di disponibilità, il servizio Sempre Connesso può portare ad una spesa extra pari ad 1,80 euro. Il debito con TIM sarà saldato dall’utente al momento della prima ricarica utile. Date le sue caratteristiche, Sempre Connesso non ha alcuna validità per i profili che hanno attivato la fatturazione via Ricarica Automatica.